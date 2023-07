Aeroporto Reggio, gli esiti del vertice Mit alimentano polemiche e speranze

La notizia della cancellazione delle limitazioni dello scalo entro la fine del 2023 alimentano entusiasmo, ma anche polemiche. Il già assessore comunale con delega all’aeroporto, e dirigente del Pd, Francesco Richichi smorza il clima dei festeggiamenti ed etichetta le notizie sul vertice del Mit: «Il proclama di senatori e dirigenti della Lega è privo di consistenza: la testata 15 della pista 15:33 non è mai stata limitata. Le uniche penalizzazioni sono le limitazioni per il vento in coda con pista bagnata introdotte negli anni ‘90 a ragione del manto usurato e di pendenze con ristagno di acqua e fenomeno acquaplanning. Il tutto risolto, già nel 2004, con la nuova pavimentazione: dopo 19 anni ENAC si accorge dell’assurdità di tali limitazioni e le toglie (grazia ricevuta!). Per quanto riguarda la testata 33 (Lato Pellaro) ai dirigenti della Lega è sfuggita una espressione del documento “previo addestramento dei piloti” su un nuovo fantomatico sentiero di avvicinamento. Cioè, non è cambiato nulla. L’unica parvenza di novità potrebbe apparire l’impegno di ENAC a coprire i costi di noleggio di un simulatore di volo, ma i simulatori sono già in dotazione alle compagnie aeree». Contesta Richichi: «I dirigenti della Lega, non hanno la capacità di attivare iniziative per il vero rilancio dell’aeroporto, incentivando con contributi e con agevolazioni la sua riqualificazione, sparano notizie che sanno di scoperta dell’acqua calda».

Nino Costantino profondo conoscitore delle vicende aeroportuali e presidente del movimento Senza Filtro invece riconosce il risultato: «Sarebbe stato necessario farlo nei mesi passati anziché perdere tempo in giri di valzer inutili e nella ricerca di soluzioni improponibili, sbagliate. Adesso è necessario che tutta la classe dirigente della città si unisca nell’intento di rafforzare la capacità operativa di uno scalo necessario a tutta l’area dello Stretto come ha dimostrato l’incendio e la chiusura dell’aeroporto di Catania».

