A Reggio è anche emergenza acqua, perdita record nella condotta del torrente Tuccio. Domani blocco dell'erogazione

All'emergenza incendi che si sta concentrando nel basso Ionio reggino e nel Parco Nazionale dell'Aspromonte si aggiunge la problematica della carenza d'acqua. Nei giorni scorsi molti problemi in diversi punti della città e altri sono all'orizzonte. Questo a causa tra l'altro di una perdita record nella condotta collegata al torrente Tuccio che attraversa l'area Sud della città e che serve molti centri nell'area Ionica.

Domani ci sarà il blocco dell'erogazione idrica per consentire la riparazione. La Sorical ha in programma un intervento straordinario sul posto. La riparazione della condotta della Acquedotto Tuccio, in località Lavandara di Lazzaro, partirà domattina. La decisione di procrastinare l’intervento è stata concordata con i sindaci dal responsabile dell’ufficio di Zona di Reggio Calabria per evitare l’interruzione del servizio. Domani si prevedono disservizi sui comuni di San Lorenzo, Melito, Roghudi, Montebello e Reggio Calabria (zona Pellaro).