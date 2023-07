Il caldo fa “esplodere” i bergamotti: allarme dei produttori a Reggio Calabria

Dal caldo torrido di questo scorcio di luglio è arrivato un colpo durissimo alle coltivazioni di bergamotto. Le alte temperature, a cui le piante sono particolarmente sensibili, stanno falcidiando i frutti. Quantità impressionanti sono già caduti. E le previsioni, purtroppo, non lasciano presagire nulla di buono. Si andrà avanti così, almeno fino a quando l’afa non smetterà di opprimere il territorio, con il danno destinato purtroppo a divenire sempre più ingente.

Giuseppe Falcone, responsabile di zona “Anpa Liberi agricoltori” condivide appieno le preoccupazioni dei proprietari di piccole e grandi coltivazioni: «Mi verrebbe da dire– afferma – c’era una volta il bergamotto. C’era una volta perché oggi deve affrontare una grave minaccia, che rischia di distruggere gran parte delle coltivazioni rimaste e di vanificare i nuovi impianti che agricoltori coraggiosi stanno, con fatica, realizzando: il cambiamento climatico. Questa minaccia ha assunto in questi giorni proporzioni drammatiche. Le temperature estreme hanno fatto si che i frutticini, ancora immaturi ma già carichi di essenza, praticamente esplodessero, bruciati dal calore».

