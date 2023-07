Tragedia a Cardeto, un uomo muore nel tentativo di spegnere un incendio. Feriti la figlia e il genero. Calabria nella morsa dei roghi

Situazione sempre più difficile per quanto riguarda gli incendi nelle colline a ridosso di Reggio. A Cardeto è morto un uomo nel tentativo di spegnere un rogo. L'uomo D.A. di 98 anni è rimasto vittima delle fiamme. Feriti anche la figlia e il genero. Colpita nuovamente Cardeto, dove nell'agosto del 2021 si registrò un'altra vittima proprio per i roghi. Oltre a Cardeto, i roghi sono a Mosorrofa e a Gallina. L’anziano è rimasto vittima delle fiamme mentre la figlia e il genero sono rimasti lievemente feriti ma sono stati salvati. Secondo quanto si è appreso, l’anziano, costretto a letto, sarebbe morto per le fiamme che hanno raggiunto l’abitazione in campagna in cui viveva.

La Calabria è stretta in una morsa di caldo asfissiante - si toccano i 40 gradi - e incendi. Su quest’ultimo fronte, è la provincia di Reggio Calabria quella maggiormente interessata con le fiamme vicine anche alla città. Roghi sono attivi da Bagnara-Scilla sino alla punta estrema della regione, compreso l’entroterra dell’Aspromonte. Numerosi incendi anche nei comuni sul versante ionico.

A causa di un incendio divampato a bordo strada, si registra traffico momentaneamente bloccato, in direzione Fisciano, lungo l’A2 “Autostrada del Mediterraneo” tra gli svincoli di Bagnara e Scilla, in provincia di Reggio Calabria. Il provvedimento si è reso necessario, per consentire l’intervento dei Vigili del Fuoco tra km 408,964 ed il km 422,847. Sul posto sono presenti le squadre di Anas per la gestione della viabilità e per consentire il ripristino della regolare circolazione nel più breve tempo possibile. A causa di un incendio, la strada statale 106 è temporaneamente chiusa - in entrambe le direzioni - dal km 71,300 al km 74,000, in corrispondenza del territorio comunale di Ferruzzano, in provincia di Reggio Calabria. Sul posto stanno operando i mezzi dei Vigili del Fuoco e sono presenti le Forze dell’Ordine e le squadre Anas per la gestione della viabilità e per consentire la riapertura della statale in sicurezza nel più breve tempo possibile. Al momento il traffico veicolare viene deviato lungo la viabilità locale con segnalazioni sul posto.

A Catanzaro

Un incendio di vaste proporzioni sta interessando in questo momento la zona di Catanzaro, nella zona adiacente lo stadio “Curto”. Fiamme alte alimentare da vento forte e caldo divorano la vegetazione: sul posto due squadre dei vigili del fuoco impegnate per domare il rogo. In arrivo anche mezzi aerei che però devono fare i conti con un altro incendio molto vasto, nel territorio di Soveria Simeri dove il fuoco sta lambendo anche le case.

Nel Vibonese

Un vasto incendio si è sviluppato in contrada Cocari a Vibo Valentia.

Un altro incendio ancora a poca distanza da un noto supermercato, sito lungo la statale 18 che porta a Vibo Valentia. Situazione difficile anche a Mileto dove un vasto incendio sta interessando la zona di Mileto-vecchia. “Ho chiamato per segnalare quanto si sta verificando – riferisce il sindaco Salvatore Fortunato Giordano - i Vigili del Fuco ma al momento sono tutti impegnati in azioni di spegnimento in altre zone”. Da qui l’invito di Giordano agli abitanti della zona nel caso in cui le fiamme dovessero avvicinarsi alle abitazioni , “poiché la situazione di un pronto intervento non sembra al momento eseguibile” ad “abbandonare le case e a portarsi in luoghi più sicuri”.