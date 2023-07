20mila metri di spiaggia reggine occupate abusivamente da gazebo, ombrelloni e accessori per barbecue. Scatta il sequestro

La Guardia Costiera di Reggio Calabria, dopo una settimana di controlli sulla costa reggina compresa tra Villa San Giovanni e Palizzi Marina, ha imposto lo sgombero di oltre 20mila metri quadri di spiagge illecitamente occupate con attrezzature di vario genere. L’operazione, svolta con la collaborazione della Polizia di Stato e i Comuni interessati, ha riguardato gli arenili di Cannitello, frazione di Villa San Giovanni, e di Spropoli, in territorio del comune di Palizzi Marina, due tra i più suggestivi tratti di litorale della provincia di Reggio Calabria. La Guardia costiera ha proceduto al sequestro di circa 350 beni, tra cui gazebo in legno, ombrelloni di ampie dimensioni e accessori per barbecue, contestando ai proprietari la violazione delle norme di tutela della libera fruizione del mare e delle coste contenute nelle ordinanze balneari dei Comuni, che prescrivono espressamente il divieto di lasciare sulle spiagge libere oltre il tramonto del sole, ombrelloni, sdraio, sedie e ogni altro tipo di attrezzatura balneare.