Festival dei Madonnari a Taurianova, Versace: "Evento di grande valore culturale"

“Un festival che riteniamo importantissimo perché riveste non soltanto un valore culturale e artistico, ma soprattutto perché riconsegna, a questa comunità, quella sua specialità e originalità. A Taurianova verranno oltre 50 artisti provenienti da tutto il Mondo ecco perché un ente di Area vasta come la Città metropolitana, non poteva non supportare in maniera adeguata questo tipo di iniziativa. Lo faremo non soltanto patrocinando il festival, ma anche sostenendolo economicamente”. Così il sindaco facente funzioni della Città metropolitana di Reggio Calabria, partecipando a Taurianova alla presentazione dell’8^ edizione del Festival dei Madonnari, concorso internazionale di artisti che si svolgerà dal 4 al 7 agosto. In quei giorni Taurianova accoglierà i migliori maestri nell’arte del dipinto su strada dedicato alla Madonna, una forma di devozione che travalica i confini nazionali. Per l’occasione la cittadina della Piana sarà quindi protagonista di una grande kermesse, promossa dall’associazione ‘Amici del palco’.