Incendi sulle colline di Reggio, il Comune chiederà lo stato di calamità naturale

La Giunta comunale di Reggio Calabria chiederà al Governo la dichiarazione dello stato di calamità naturale «per gli ingentissimi danni causati dagli ultimi incendi che hanno devastato gran parte del territorio collinare cittadino». Lo ha annunciato in Consiglio comunale il sindaco facente funzioni Paolo Brunetti, recependo un ordine del giorno della maggioranza illustrato dal consigliere Antonio Ruvolo e sottoscritto all’unanimità dall’Aula.

"Sono stati - ha detto Brunetti - giorni drammatici, con dieci fronti di fuoco attivi, contemporaneamente, nello stesso momento. Non può essere certo un caso, né un effetto di autocombustione. Sorgono molti dubbi sulla natura dei roghi e sono certo che, in questo senso, la magistratura attiverà ogni strumento utile a fare chiarezza sulla situazione ed individuare eventuali responsabilità. In questo momento siamo vicini, in particolare, alla comunità ed al sindaco di Cardeto, il centro del Reggino che, oltre alla devastazione del territorio, ha registrato una vittima. Identica solidarietà va a tutte le frazioni colpite da questa apocalisse. In sostanza, tutta l’area collinare di Reggio Calabria è stata distrutta. Una vera e propria 'via Crucis' in cui sono state coinvolte abitazioni civili, terreni agricoli, aziende zootecniche ed uliveti. Un bilancio pesantissimo per la città e la provincia».

"Nel ringraziare quanti, vigili del fuoco, forze dell’ordine e volontari, si sono spesi per attenuare i danni e che hanno contribuito a salvare molte vite umane», il sindaco Brunetti ha parlato di «panorama infernale», invitando il Governo «a non lasciare sola la Calabria ed i comuni che hanno subito danni».