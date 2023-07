Reggio, attacco dal centrodestra per il bilancio: «Brunetti si dimetta»

Le esternazioni fatte dal sindaco f.f. Brunetti sono «Vaneggianti, scomposte, che denotano confusione e soprattutto poca lucidità sulla terribile condizione in cui questa maggioranza ha condotto la città ed i cittadini»: così il centrodestra in consiglio comunale definisce le esternazioni del sindaco f.f. Paolo Brunetti. «La situazione in città, messa a ferro e fuoco dalla maggioranza, è lo specchio del nervosismo politico e del totale sbandamento che aleggia ormai da tempo su Palazzo San Giorgio, con in testa un sindaco f.f. evidentemente confuso, senza bussola, disorientato», rincara la dose l’opposizione.

Il ragionamento è a 360 gradi: «La città oggi è priva di acqua, manutenzioni, servizi, eventi e con i rifiuti che hanno ricominciato a invadere le strade a causa dell’immobilismo proprio di Brunetti che da assessore all’ambiente non sta muovendo un dito per risolvere il problema e si limita, come per ogni cosa, a dare la colpa agli altri, un po’ alla Regione, un po’ ai deputati ed ai senatori. Se la prenda, Brunetti, con se stesso. Viene da chiedersi – incalza il centrodestra – cosa tema questa maggioranza per lasciarsi andare in modo così scomposto ad una sequela di insulti e vaneggiamenti senza precedenti. Infatti, dopo aver portato in aula un bilancio annullabile, approvato con numeri striminziti in seconda convocazione ed un rendiconto con un buco di oltre 200 milioni di debiti e oltre mezzo miliardo di crediti non riscossi, Brunetti decide di rinvangare addirittura vicende che fanno parte della preistoria, ormai peraltro chiuse e definite. E quindi, anziché sentire parlare di come questa amministrazione intenda risolvere i migliaia di problemi che attanagliano i cittadini sempre più in difficoltà, siamo costretti - dopo ben 13 anni! - a sentire ancora parlare di “modello Reggio”, di bilanci di più di 10 anni fa e di altre fandonie inventate da questa maggioranza nel tentativo infantile di giustificare la situazione vergognosa in cui Brunetti e company hanno gettato la città».

Per il centrodestra, oggi, «i cittadini vogliono risposte, la gente è stanca di soffrire a causa del disinteresse totale di questa amministrazione, incapace addirittura di offrire supporto ai vigili del fuoco, alle forze dell’ordine ed ai cittadini evacuati dalle loro case in questi giorni a causa del fuoco».

