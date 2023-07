Siderno, a fuoco una decina di automezzi per la raccolta dei rifiuti

Dalla 16,40 circa di oggi due squadre dei vigili del fuoco di Siderno supportate da 4 automezzi sono impegnate nello spegnimento di una decina di automezzi allestiti per la raccolta di rifiuti. Complicato l'intervento vista la posizione del sito e la quantità di materiale in esso depositato. Ancora ignote le cause che hanno generato il rogo, le cui fiamme sono state tempestivamente circoscritte dai vigili del fuoco evitando così che si propagassero ai terreni adiacenti.