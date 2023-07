Reggio abbraccia le Frecce tricolori. Il programma dell’evento per tutta la giornata

Appuntamento da non perdere oggi a Reggio Calabria lo spettacolo delle Frecce tricolori. Si comincia, con un programma molto ricco per tutta la giornata, alle 10 con la traversata Reggio-Messina-Reggio in kite surf. Dalle 10.30 al via l’attività dronistica nel villaggio hospitality installato sul lungomare presso, che si protrarrà fino a sera. Alle 11 partirà invece la regate nell’ambito del programma di “Tesori del Mediterraneo”, che con vari eventi collaterali si protrarrà fino a sera.

Alle 15 l’apertura dell’Air Show, con il lancio dei paracadutisti che atterreranno nella zona dell’arena dello Stretto. Alle 15.15 sorvolo dei velivoli dell’Aeroclub dello Stretto e degli ultraleggeri. Alle 15.30 sorvolo del velivolo AB 412 dei Carabinieri, alle 15.45 toccherà all’HH 139 del 15° Stormo Sar, alle 16 al P 72 del 41° Stormo di Sigonella e alle 16.15 all’AW 139 del Reparto volo della Polizia di Stato. Ancora, alle 16.30 presentazione T6 e P149, alle 16.45 esibizione T6, alle 17.10 EFA 2000 del 37° Stormo di Trapani Birgi, alle 17.30 sorvolo degli elicotteri dell’Esercito Italiano e alle 17.40 del velivolo AW 139 della Guardia di Finanza.

Alle 18 in punto l’evento clou con l'esibizione della Pattuglia acrobatica nazionale “Frecce Tricolori”, con la contestuale apertura del villaggio hospitality presso Torre Nervi (con attività espositive e sportive). Alle 21 evento finale all'arena dello Stretto, a cura di “Tesori del Mediterraneo”, alle 22 evento musicale con Giant Truck. Per consentire un tranquillo e regolare svolgimento degli eventi, il Comune ha disposto la chiusura al traffico veicolare, tra le 8 e le 19, con divieto di sosta e rimozione forzata su ambo i lati, del lungomare da piazza Indipendenza fino a via Aspromonte. A questa chiusura si aggiunge la temporanea interdizione solo per le ore pomeridiane, dalle 14 alle 19, di via Domenico Romeo (tratto tra via De Nava e via Vittorio Veneto), dei parcheggi antistanti la stazione Lido Lato Sud, tutte le rampe di collegamento tra il lungomare e il corso Matteotti, la via Rada delle Mura Greche, viale Zerbi (tratto compreso fra via Roma e piazza Indipendenza), via Vittorio Veneto (tratto compreso tra via Roma e piazza Indipendenza) e la stessa piazza Indipendenza. Infine, tra le 8 e le 19, è istituito il doppio senso di marcia su corso Matteotti.