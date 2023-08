Controlli nella movida reggina, raffica di denunce e sequestri

La Polizia locale di Reggio Calabria ha svolto un servizio di controllo straordinario del territorio in orario notturno. Le attività, dirette del Comandante, si sono giovate di circa 15 unità di personale e di mezzi e strumenti in dotazione al Comando con un massiccio impiego di precursori etilometrici ed etilometri. Sono stati controllati alcuni locali del centro cittadino e numerosi lidi. Controllati anche alcun venditori ambulanti nel centro cittadino.

Nel dettaglio sono stati sottoposti a precursori etilometrici 87 persone, di cui sette risultati in stato di ebbrezza. Inevitabile il ritiro della patente ed il deferimento all'autorità giudiziaria per 3 di loro. Nell'ambito dei controlli commerciali sono state elevate sanzioni per oltre 5.000 euro e sequestrati, perché venduti abusivamente, circa 5.000 pezzi di merce non alimentare.