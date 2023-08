Villa San Giovanni, nuovo terminal passeggeri: pronti gli studi di fattibilità

Consegnati gli studi, a livello di fattibilità tecnico-economica, da parte delle società incaricate di elaborare la progettazione del nuovo terminal passeggeri, delle aree esterne e del potenziamento delle banchine per l’ormeggio contemporaneo ed in sicurezza di quattro mezzi veloci. Lo rende noto l’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto parlando di uno step molto importante nel novero delle attività per “rendere più efficiente il porto nella gestione del traffico pedonale”. In sintesi, sistemazione delle aree esterne dei nuovi moli, un nuovo edificio come terminal passeggeri, pensiline a proteggere i flussi pedonali tra la stazione e le adiacenti aree di imbarco dei traghetti Caronte&Tourist e Bluferries.

«Il lay-out dei moli, su cui ricade la nuova stazione marittima – spiega l’AdSP – è stato progettato in ampliamento dell’attuale banchina (“scivolo 0”) e assicurerà la disponibilità di due darsene per l’ormeggio in sicurezza e in qualsiasi condizione meteomarina consentendo di abbandonare l’attuale unico ormeggio operativo all’interno di una invasatura già utilizzata dalle navi ferroviarie, che tante criticità pone ai passeggeri soprattutto con mobilità ridotta». Per quanto riguarda il nuovo terminal passeggeri, quest’ultimo, assume un ruolo, si evidenzia di «fondamentale importanza: al suo interno trovano posto le varie funzioni a servizio dell’utenza. L’edificio si pone come elemento terminale del nuovo progetto e in forte continuità con gli interventi che Rfi realizzerà sulla stazione di Villa». Nel dettaglio, si svilupperà su un livello fuori terra con spazi separati tra funzioni pubbliche (biglietterie, servizi igienici, bar, shop e locali tecnici) e quelle di servizio per l’Autorità, le istituzioni e gli operatori che potranno aprire uffici operativi.

