Cardeto, muore anche il genero del 98enne avvolto dal rogo del 25 luglio

Si è aggravato il bilancio del rogo di Cardeto. Sembrava in un primo momento che potesse farcela, ma nella notte si è spento a Napoli, dove si trovava ricoverato nel reparto grandi ustionati del Cardarelli, anche il genero che è intervenuto con la moglie per salvare il 98enne che si trovava da solo nella sua abitazione minacciata dal rogo lo scorso 25 luglio. Sebastiano Lazzarino, che aveva ustioni sul 70 per cento del corpo, era il genero di Diego Aquilino ucciso dalle fiamme mentre si trovava a letto. Anche nel 2021 a Cardeto si registrò un incendio in cui perse la vita una persona