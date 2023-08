Rifiuti incendiati a Reggio, a fuoco anche un'automobile in via Calabria VIDEO

Un incendio di rifiuti ha causato il danneggiamento di un'auto in sosta, questa mattina, in viale Calabria. I vigili del fuoco, immediatamente avvisati dell'emergenza, sono giunti in pochi istanti sul posto. Ma la tempestività dell'intervento non ha evitato comunque gravi danni all'auto, la cui parte anteriore è stata raggiunta dalla fiamme. Non è il primo episodio del genere a Reggio, dove accumuli di rifiuti in strade, discariche abusive e incendi sono ormai, purtroppo, all'ordine del giorno.