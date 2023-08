Rifiuti a Reggio, conferimenti al minimo: è emergenza

Tornano le discariche per strada. Anche quest'anno il benvenuto ai turisti è all'insegna del sacchetto abbandonato. Il servizio di raccolta zoppica vistosamente, mentre i conferimenti all'impianto di Sambatello, che opera solo in regime di trasferenza sono al minimo. Il capannone è pieno e da settimane entrate e uscite sono ridotte all’osso. Ieri la città ha potuto conferire solo 140 tonnellate, ne sarebbero servite i doppio per scaricare i camion che devono raggiungere Lamezia, Cosenza. Una combinazione di elementi che ha fatto riacutizzare un'emergenza che ormai si trascina da anni. Certo lo scorso anno l'Ato reggina (la Metro City) aveva attivato dei canali di conferimenti extraregione che di fatto consentivano una valvola di sfogo, quest’anno l’Arrical che alla luce delle riforme regionali gestisce tutta la filiera di acqua e rifiuti non ha ritenuto di dover procedere in questa direzione e così anche quest’anno il territorio è in sofferenza.

Eppure si intravedeva la luce in fondo al tunnel. Il potenziamento dell'impianto di Sambatello rappresentava un'operazione chiave. Ma ancora una volta le speranze sembrano destinate a trasformarsi in delusioni. Il cantiere è fermo, nel silenzio generale di tutti. La rescissione del contratto con la società che si è aggiudicata il bando (40 milioni solo per l'esecuzione dei lavori) è avvenuta da settimane. Dopo l'impennata dei costi delle materie prime l'Arrical, l'autorità unica regionale voluta dall'esecutivo di Occhiuto, e la Recosamb società aggiudicataria del bando, non hanno trovato un punto d'incontro per proseguire e ultimare i lavori. Così l'Arrical per garantire il funzionamento dell'impianto ha affidato ad Ecologia oggi la gestione. Ma resta ancora tutta da vedere la partita per il potenziamento.

