Rifiuti a Reggio, «aumentano i conferimenti ma la Regione cambi passo»

Aumentano i conferimenti di rifiuti per il territorio reggino. Una scelta frutto dell’acceso confronto tra i vertici di Palazzo San Giorgio e l’Arrical, l’autorità unica regionale che guida la filiera di acqua e rifiuti. Ma se per stavolta pare che l’emergenza possa rientrare nell’arco di qualche giorno resta il problema del metodo e del merito. Una questione che la maggioranza di centrosinistra del Comune reggino solleva incalzando la Regione. L’emergenza accende la polemica. «Sul fronte rifiuti la Regione deve decisamente cambiare passo e dimostrare che la legge voluta dal governatore Occhiuto ed approvata in pochi minuti dal Consiglio regionale è altro rispetto alla tremenda beffa temuta da quanti contestano, da sempre, l'istituzione dell’Ato unica calabrese». I consiglieri suonano la carica all’Arrical e analizzano i contorni di quello che viene definito «un pauroso passo indietro compiuto su un fronte che sembrava risolto dopo anni particolarmente complicati e difficili». Riavvolgono la vicenda i consiglieri di maggioranza: «Gli sforzi dell’allora Città Metropolitana prima che il servizio passasse ad una società regionale, sono stati poi vanificati dall’incapacità di trovare soluzioni alla mancanza di impianti di conferimento. I camion di Reggio, infatti, sono costretti a scaricare a Cosenza, dovendo affrontare lunghe file e attese, potendo conferire una minima quantità rispetto al proprio fabbisogno giornaliero, generando cumuli d’immondizia che tornano a riempire le nostre strade».

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Reggio