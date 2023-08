Reggio, la sede dell’Università ad Archi ospiterà i Centri per l’impiego

Da polo universitario a centro di accoglienza in emergenza nella stagione degli sbarchi, fino a sede operativa dei Centri per l’impiego. Dopo le interlocuzioni e gli accordi con la Regione, il Comune adotta il primo atto che apre di fatto la strada all’operazione. Attraverso un corposo intervento di adeguamento, l’immobile di Archi si prepara a cambiare volto per ospitare gli uffici di una realtà strategica. Lavori per quasi 2,5 milioni di euro saranno necessari per riqualificare la struttura che è stata saccheggiata e vandalizzata da diversi raid nel corso di questi anni.

Le somme necessarie per l’attuazione del presente progetto, non ancora previste in bilancio, saranno garantite dal finanziamento della Regione Calabria “Piano straordinario di potenziamento dei centri per l’impiego e delle politiche attive del lavoro”. Il Comune ha approvato il progetto di fattibilità tecnica economica, dell’intervento già inserito nel piano delle opere pubbliche, che prevede dei tempi di realizzazione in dieci mesi. Sarà davvero la volta buona.

Da due anni circa i servizi sono stati trasferiti nella sede dell’ex circoscrizione sempre ad Archi, in condizioni quasi imbarazzanti tanto per il personale che per gli utenti. Certo i tempi non sono proprio celeri, visto che si dovrà procedere all’approvazione del progetto definitivo esecutivo, poi al bando per i lavori. Il percorso di adattamento con cui garantire locali adeguati ad una realtà che guarda ad un percorso di potenziamento dei servizi e anche del patrimonio umano. L’obiettivo dei lavori è quello di adeguare il corpo di fabbrica.

