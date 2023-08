Rifiuti a Reggio, è ancora emergenza. Conferimenti insufficienti

Le rivendicazioni della città dello Stretto non hanno portato l’esito auspicato. La situazione rimane ancora difficile e il quasi raddoppio dei conferimenti annunciati per sbloccare l’emergenza rifiuti non si è verificato. Si è registrato solo qualche timido aumento. Così come l’intensificazione delle attività dell’impianto di trattamento rifiuti di Sambatello non ha preso forma. L’Arrical, autorità unica calabrese che si occupa della gestione di acqua e rifiuti infatti dopo un’accesa interlocuzione con Palazzo San Giorgio aveva autorizzato un aumento dei conferimenti per il territorio reggino, (così avevano annunciato e rassicurato gli amministratori comunali), che nelle ultime settimane ha visto esplodere di nuovo l’emergenza. Ancora una volta nel periodo in cui maggiori sono le presenze. Si era detto che sarebbe stato usufruire di Sambatello per 160 tonnellate e Gioia Tauro per ulteriori 40, con l'impianto che lavorerà h24. Operazione che avrebbe consentito di smaltire il pregresso, visto che il capannone dell’impianto era pieno. E continua ad esserlo. Nulla è cambiato. Anzi addirittura alcune unità di personale impegnate solitamente a Sambatello sono impiegate a Gioia Tauro, visto che adesso, dopo la rescissione del contratto con la Recomsab è subentrata Ecologia Oggi che gestisce tutti gli impianti reggini.

