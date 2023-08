Gioia Tauro, “Riattivare nella Piana le tratte delle Ferrovie Calabro Lucane”

Giuseppe Pinto, delegato allo Sviluppo del territorio metropolitano dell’Udc di Reggio Calabria, ha scritto al presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, per sollecitare il ripristino della ferrovia a scartamento ridotto nella Piana di Gioia Tauro.

«Nelle emergenzesi riscopre la carenza delle infrastrutture di viabilità nei nostri territori – esordisce Pinto –. Nei prossimi mesi la chiusura della galleria della Limina (sulla strada a scorrimento veloce SS 682 Jonio-Tirreno) metterà in crisi le realtà esistenti sul piano socioeconomico, commerciale artigianale e turistico. Le istituzioni stanno lavorando alle soluzioni alternative con l’utilizzo delle strade interne metropolitane per garantire i collegamenti e alleviare al minimo il disagio dei cittadini. La parte tirrenica della Città Metropolitana convive anch’essa con le tante incompiute come la Gioia Tauro-Delianuova o la Pedemontana; tutte opere ideate con l’obiettivo di realizzare un’arteria stradale che metta in comunicazione 33 comuni dell’ex Comunità montana al fine di favorire la mobilità, l’integrazione e lo sviluppo degli stessi».

