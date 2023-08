Sanzionano un'auto in divieta di sosta, minacciati due agenti della Polizia locale di Reggio

Minacciata una pattuglia della Polizia locale di Reggio. Mentre gli agenti stavano rilevando un'infrazione per sosta in doppia fila a un veicolo che ostruiva il traffico veicolare e del bus di linea due persone li hanno oltraggiati pesantemente prima di dileguarsi. Si sta cercando di identificarli (sono un uomo e una donna) grazie alle telecamere presenti in zona. Incondizionata solidarietà agli agenti è stata espressa dal comandante, immediatamente informato, dal sindaco facente funzione Paolo Brunetti e dall'assessore alla Polizia Locale, Giuggi Palmenta.