Reggio, ecco i 5 medici cubani: più forza al Pronto Soccorso del Gom

Il Grande Ospedale Metropolitano “Bianchi-Melacrino-Morelli” ieri mattina ha dato il benvenuto ai cinque medici cubani che da ieri hanno preso servizio presso la U.O.C. Medicina e Chirurgia di Accettazione e D’Urgenza (volgarmente detto Pronto Soccorso).

I professionisti cubani, reclutati dalla Regione Calabria con le procedure previste dal D.C.A. n. 161 del 16.11.2022 daranno un contributo all’operato del personale del G.O.M. in un settore strategico e delicato come quello dell’emergenza-urgenza. «Un sentito ringraziamento va, inoltre, alla Prefettura di Reggio Calabria e, in particolare, al personale dello sportello unico per l'immigrazione diretto dal dott. Pasquale Crupi, per la proficua collaborazione e la sensibilità istituzionale dimostrata nella risoluzione degli aspetti burocratici collegati all'ingresso in Italia dei medici cubani», ha detto il commissario del Gom Gianluigi Scaffidi.

«Inizialmente – ha aggiunto il commissario Scaffidi –, i colleghi cubani saranno affiancati dai medici del Gom e da un medico in particolare, il dottor Vincenzo Cedro che ha già maturato un’esperienza professionale proprio a Cuba. Ciò consentirà di superare le iniziali e inevitabili difficoltà legate alla comunicazione con i pazienti».

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Reggio