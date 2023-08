Scilla, ambulanza “incastrata” nel traffico di Favazzina: doveva soccorrere un bimbo ferito

Giuseppe Pirrotta, referente della Lega Salvini per l’area tirrenica, scrive alla Commissione straordinaria di Palazzo San Rocco per segnalare l’allarmante situazione di viabilità nella località di Favazzina.

«Per raggiungere il centro di Favazzina vi è un unico tratto di strada – spiega Pirrotta – a doppio senso di marcia, che non può contenere né sostenere un carico di traffico come quello che si ripresenta ogni anno nel mese di agosto, in cui il paese si riempie di turisti. A Ferragosto un mezzo di emergenza, giunto sul posto per soccorrere un bambino ferito, non è riuscito a farsi largo tra le macchine incolonnate lungo l’unica strada che consente di raggiungere il centro le spiagge e la Statale 18. Dopo diversi minuti e improbabili manovre, solo grazie ai cittadini che si sono improvvisati “vigili” l’autoambulanza è riuscita a raggiungere il centro del paese per soccorrere il bambino ferito».

Per il referente della Lega Salvini dell’area tirrenica la viabilità nella frazione balneare è stata sottovalutata.