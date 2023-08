Porto di Villa San Giovanni, l’Authority affida la progettazione dello “scivolo 0”

Pubblicato qualche giorno addietro all’albo online dell’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto il decreto (il 192) “Procedura di gara aperta per l’affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori, sulla base del progetto di fattibilità tecnico-economica, relativi all’intervento Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori ristrutturazione dello scivolo 0 nel porto di Villa San Giovanni”.

Come è possibile leggere nell’atto, l’appalto in oggetto è stato ammesso a finanziamento statale con decreto del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nell’ambito delle risorse Pnrr e, nella fattispecie, la misura inerente agli interventi per le Zone economiche speciali: “Accessibilità al porto di Villa San Giovanni: adeguamento tecnico-funzionale della banchina. Risanamento strutturale banchina scivolo 0” per 4 milioni di euro.

