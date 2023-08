Reggio, raid vandalici a Ciccarello: nel mirino i quadri elettrici pubblici

Ripetuti raid vandalici notturni stanno interessando da giorni l'area di Ciccarello, quartiere della cintura urbana sud della città, con il danneggiamento di diversi quadri elettrici della pubblica illuminazione. Da giorni numerose strade del quartiere rimangono puntualmente al buio ogni notte fino all'intervento dei tecnici dell'Amministrazione comunale. un quadro preoccupante tracciato dall'assessore ai Lavori Pubblici Rocco Albanese che insieme al Delegato alla Pubblica Illuminazione Giuseppe Cuzzocrea che hanno denunciato l'incresciosa escalation che sta determinando numerosi problemi ai cittadini residenti in quell'area.

«Quello che è avvenuto in questi giorni è molto grave – hanno affermato gli amministratori Albanese e Cuzzocrea – come istituzioni siamo preoccupati perché chiaramente non è possibile garantire un controllo continuo di tutti i quadri e degli impianti elettrici. Purtroppo è già avvenuto diverse volte che nelle ore serali ignoti staccassero la luce, aprendo i quadri comunali e danneggiando gli impianti elettrici. E chiaramente questo determina un problema di sicurezza non indifferente, con diverse strade rimaste al buio per tante ore nonostante il pronto intervento dei nostri tecnici. Bisogna insistere su un'attività di controllo del territorio. Abbiamo denunciato queste vicende alle forze dell'ordine chiedendo anche un supporto in termini di controlli».

