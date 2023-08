Siderno, in fiamme un food truck e un'attività commerciale: indagini sulle origini

La squadra dei vigili del fuoco di Siderno, supportata da due automezzi, è intervenuta alle 3 di questa notte in via delle Americhe, per l'incendio che ha distrutto un food truck e danneggiato l'ingresso e le vetrine di un'attività commerciale. A causa della quantità e della tipologia di materiali depositati all'interno del mezzo pesante, i pompieri hanno lottato per ben due ore prima di avere ragione delle fiamme, le cui origini sono in corso di accertamento. La tempestività dell'intervento da parte dei vigili del fuoco ha scongiurato che le fiamme si propagassero al resto del fabbricato.