Laureana di Borrello, motociclista si schianta contro un muro e muore

Gravissimo incidente stradale a Laureana di Borrello: centauro muore nello schianto con un muro.

L'impatto è avvenuto nel primo pomeriggio in via Provinciale per Rosarno, un centinaio di metri dopo la rotonda Scirea all'ingresso del paese. Nulla da fare per il giovane centauro Michelangelo Furfaro che è deceduto presumibilmente all'impatto dopo un volo di circa 30 metri.

Sul posto, insieme al 118, sono intervenuti i carabinieri. A questi ultimi è affidato il compito di ricostruire l'accaduto, ed effettuare i rilievi del sinistro per cercare di chiarire la dinamica dell'impatto. Michelangelo Furfaro, sposato con 2 figlie, originario di Laureana di Borrello, da tanti anni si era trasferito in Lombardia e si trovava nel suo paese natale per trascorrere le ferie. La salma di Michelangelo Furfaro, dopo i primi rilievi sul posto dell'accaduto è stata trasportata presso l'obitorio del nosocomio di Polistena per l'autopsia.