Rogo dell’isola ecologica di Cittanova, condanna e solidarietà ma anche preoccupazione

«Il paese ha bisogno di un clima più sereno e di coesione»: è l’appello lanciato dal circolo del Partito democratico di Cittanova nel commentare gli incendi dell’altro ieri sera all’isola ecologica. Nella nota, il Pd evidenzia anche il recente imbrattamento della facciata del Palazzo municipale.

Particolare la chiave di lettura dei “dem”: «Manifestiamo seria preoccupazione per i semi avvelenati che da troppo tempo vengono artatamente disseminati in paese, in primis contro il sindaco e gli amministratori, determinando un humus che può oggettivamente alimentare e provocare forme estreme e violente anche contro persone e beni pubblici comuni. Rivolgiamo un appello – proseguono – alle forze politiche, sociali e culturali cittadine affinché prevalga uno spirito costruttivo e di collaborazione, premessa per la crescita del paese».

Condanna per l’accaduto anche da parte del movimento “Viva Cittanova viva”: «Colpita l’intera comunità, con danno grave anche al sistema di prevenzione degli incendi. Solidarietà agli operatori dell’isola ecologica per il costante impegno nell’interesse della città e complimenti ai Carabinieri per la tempestività di azione».

