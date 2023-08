Aeroporto di Reggio, ecco il masterplan. Ma "occorre fare più in fretta"

Un nuovo incontro promosso dalla Sacal per ultimare le attività relative al nuovo Masterplan, redatto dalla One Works, attraverso il coinvolgimento di tutti quei soggetti pubblici e privati, profondi conoscitori del tessuto della città.

Ad aprire la riunione che si è svolta all’aerostazione del “Tito Minniti” l’amministratore Unico della Sacal, Marco Franchini che ha subito messo in evidenza la necessità di voler interloquire e ottenere una partecipazione di tutti i soggetti pubblici e privati interessati a questo enorme processo di riqualificazione dell’aeroporto. A prendere la parola è stato poi l’architetto Guido De Carli, managing Partner della One Works, la società internazionale di architettura e ingegneria operante nei settori delle infrastrutture di trasporto, che ha vinto la gara per la redazione del Piano di sviluppo Aeroportuale, il Masterplan, che deve conciliare visione futura e interventi infrastrutturali a breve e medio termine. Il Piano dovrà essere approvato da Enac e permetterà di attivare le successive procedure di conformità urbanistica e di VIA. L’architetto ha evidenziato gli ostacoli che non consentono di avere una operatività ottimale; migliorare accessibilità allo scalo e collegamenti, oltre che con la stazione ferroviaria, con la Sicilia e le Isole Eolie.

