Terremoto nel Reggino, la scossa di magnitudo 3.1 avvertita al largo della costa ionica

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.1 è stata avvertita nella notte al largo della costa ionica calabrese in provincia di Reggio Calabria. L’epicentro del sisma, registrato alle 3.28 dai sensori dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, è stato localizzato in mare aperto, a 69 chilometri dalla Costa sud orientale della Calabria e ad una profondità di 37,4 chilometri. Non sono stati segnalati danni alle persone o alle cose. Pochi minuti prima, alle 3.01, un’altra scossa di magnitudo 2.1 era stata registrata a Frascineto, nella zona del Pollino in provincia di Cosenza.