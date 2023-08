Presunto ordigno bellico nel mare antistante la spiaggia di Scilla. E scattano le verifiche

La notizia si è diffusa ieri pomeriggio. La Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Reggio Calabria ha reso noto che a seguito di una denuncia verbale sporta presso l’ufficio Locale Marittimo di Villa San Giovanni, è stato avvistato un presunto ordigno bellico nello specchio antistante la spiaggia libera a sud del Lido Paradiso a Scilla. Nel raggio di 50 metri sono vietati: la navigazione, l’ancoraggio e la sosta di qualsiasi unità navale; la balneazione e le immersioni subacquee; le attività di pesca di qualunque natura e qualsiasi altra attività connessa con l’uso del mare. Inoltre le unità in navigazione in prossimità all’area d’interdizione devono procedere con cautela ed attenersi alle segnalazioni impartite dalle forze di Polizia. Il presunto ordigno bellico si trova adagiato sul fondale marino. La Prefettura di Reggio Calabria ha richiesto al Nucleo S.D.A.I. del Comsubin di La Spezia, l’intervento urgente di personale specializzato per provvedere alle operazioni di bonifica dell’area interessata. Nessun allarme tra i residenti e i bagnanti, che continuano a godere delle ultime giornate di ferie estive.