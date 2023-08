Reggio, due nuovi corsi di laurea magistrali. L’annuncio del rettore Giuseppe Zimbalatti: «Incentrati su design e pedagogia»

Il rettore Giuseppe Zimbalatti informa che l’Università Mediterranea di Reggio Calabria ha attivato per l’anno accademico 2023-24 due nuovi corsi di laurea magistrale (biennali) in “Design per le culture mediterranee. Prodotto-spazio-comunicazione” e in “Progettazione pedagogica e gestione dei servizi educativi per i minori”. Le iscrizioni sono aperte, basta seguire la procedura indicata sul sito per procedere all’immatricolazione.

Il corso di laurea magistrale in “Design per le culture mediterranee. Prodotto|Spazio|Comunicazione” ha come obiettivo la formazione di laureati magistrali capaci di supportare la finalizzazione strategica del progetto nei diversi ambiti di applicazione del design con specifico riferimento al contesto culturale, sociale ed economico del Mediterraneo e delle sue tradizioni. Il percorso formativo, caratterizzato prevalentemente da workshops condotti in collaborazione con aziende e esperti, conferisce al laureato esperienze progettuali specialistiche in grado di favorire il suo inserimento lavorativo nei settori del design più innovativi e in forte crescita negli ultimi anni.

Il laureato sarà quindi in grado di interfacciarsi con le diverse professionalità negli ambiti del product design, dell’interior/outdoor design, dello strategy design communication. In particolare, all’interno degli ambiti delineati, potrà lavorare in team con altre figure professionali, tra cui product e project managers, ingegneri industriali, tecnologi, architetti, urbanisti, paesaggisti, museografi, sociologi, antropologi, esperti di marketing, data analysts, copywriters, social media managers.

