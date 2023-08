Corso Matteotti di Reggio, riapre il cantiere. Al via il rifacimento di un altro tratto

Il cantiere riapre per un altro tratto lungo una degli assi strategici della mobilità del centro storico. Proseguono i lavori per il rifacimento integrale del manto stradale in Corso Matteotti. Dopo la pausa agostana, che è coincisa con l'aumento dei flussi turistici, i lavori riprenderanno lunedì 28 agosto, per una nuova tranche, la penultima, cui seguirà nei prossimi giorni l'ultimo tratto nella zona sud di corso Matteotti. Ad annunciare la ripresa dei lavori l’assessore ai Lavori Pubblici Rocco Albanese, che chiarisce i contenuti dell'ordinanza, disposta dalla Polizia Locale reggina, che modifica la circolazione del traffico veicolare per i lavori. Nello specifico, l'intervento previsto per la prossima settimana, finanziato anch'esso con i fondi dei Patti per il Sud, determinerà la chiusura alla circolazione veicolare ed il divieto di sosta in Corso Matteotti nel tratto compreso tra via del Plebiscito e via Cattolica dei Greci, ed in via Valentino tra via dei Bianchi e Corso Matteotti, il divieto di sosta con rimozione ambo i lati e doppio senso di circolazione sul Lungomare Falcomatà tra Salita Camillo Autore e Salita Basile, oltre al divieto di sosta in via Basile.

I mezzi Atam percorreranno il Lungomare Falcomatà in direzione Nord - Sud. La segnaletica sarà collocata in opera e manutenuta a cura dell'impresa esecutrice dei lavori, che appronterà l'area di cantiere. Certo magari sarebbe anche opportuno provvedere al rifacimento della segnaletica orizzontale nei tratti che sono già stati ultimati. Ma la speranza è che si provvederà a breve.

