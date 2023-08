Varia di Palmi, il sindaco Ranuccio ha vinto la scommessa della Fondazione

Uno dei vincitori di questa edizione della Varia non può che essere Giuseppe Ranuccio, il giovane sindaco di Palmi che anche nel suo secondo mandato è riuscito a organizzare una grande festa preceduta, questa volta, da un mese ricco di grandi appuntamenti. Palmi dal 27 luglio si è trasformata in uno dei centri più frequentati nel Reggino, portando in città migliaia di persone che hanno popolato il centro storico e anche i quartieri periferici grazie alle sagre proposte dai cittadini e dalla corporazione degli ‘mbutatturi della Varia. La decisione della nascita della Fondazione Varia che sostituisce, di fatto, lo storico Comitato, è una scommessa fatta dal giovane primo cittadino. Una scommessa che solo nei prossimi anni si capirà se sarà vincente.

«La giornata di oggi (ieri per chi legge ndr) – ha dichiarato il sindaco Ranuccio – è ciliegina sulla torna di un mese di eventi, attività culturali, di spettacoli e concerti che ha fatto registrare a Palmi numeri veramente da record. Siamo orgogliosi di quanto fatto di concerto con la Fondazione Varia, questa è la strada da perseguire». Un mese che si è concluso ieri «con la trionfale “scasata” della Varia – ha aggiunto il primo cittadino – che rappresenta il popolo di Palmi unito. Un popolo che vuole vedere la propria città trasformarsi, finalmente, in un centro di propulsione culturale ed economico. Siamo veramente contenti e consapevoli che questa è la strada da perseguire per la crescita dei nostri territori».

Ranuccio vestito di bianco e con la fascia tricolore a tracolla, ha sfilato insieme al corteo per il centro storico nel pomeriggio di ieri. All’arrivo del corteo dell’Animella all’Arangiara non ha celato il suo entusiasmo e un pizzico di tensione prima della “scasata”. «Sono tanto emozionato – ha concluso il sindaco Ranuccio – c’è tanta adrenalina e un po’ di tensione prima della scasata, ma fa tutto parte di questa straordinaria festa che è la Varia di Palmi».