Loredana Bertè condanna la violenza di gruppo dal palco della Varia di Palmi: “Io stessa stuprata da un bastardo quando avevo 16 anni”

Lo aveva già denunciato in passato, lo ha ribadito con forza dal palco della Varia di Palmi. Loredana Bertè rincara la dose dopo la violenza di gruppo subita da una 19enne a Palermo e torna a parlare dell'episodio che l'ha riguardata quando, a 16 anni, è stata preda di un bruto. Un concetto che urla dal palco reggino con forza e determinazione, abbinandolo allo slogan del momento: #iononsonocarne. «lo stessa sono stata vittima di un bastardo che mi ha violentato, massacrata di botte e lasciata su una strada del c***0 a Torino. Ogni sei ore un femminicidio, per non parlare degli abusi. Per questo ho smesso di tacere».