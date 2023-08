Tra i banchi in 73mila: tutti i numeri della scuola reggina

Ancora qualche settimana di vacanza e poi, anche per gli studenti reggini delle scuole di ogni ordine e grado, si riapriranno le porte delle aule per l’inizio delle lezioni fissato a giovedì 14 settembre. Nelle scuole superiori si stanno già svolgendo le operazioni di verifica dei debiti scolastici che gli studenti dovranno dimostrare di avere recuperato entro l’8 settembre, come da circolare ministeriale. Si tratta di quelle prove che una volta erano chiamati esami di riparazione. Intanto, giovedì 1 settembre per il mondo della scuola è l’inizio del nuovo anno. Anche quest’anno ci sarà una nuova ripartenza, la quarta dall’inizio della pandemia da Covid-19, nella quale, ancora una volta, bisognerà confrontarsi con nuove abitudini e stili di vita che hanno impresso, nel corso degli ultimi anni, una svolta epocale nel modo di essere e fare scuola, grazie anche al massiccio ricorso alle nuove tecnologie.

I numeri della scuola reggina

L’anno scolastico 2023- 2024 inizia per dirigenti, docenti e personale amministrativo, come al solito, con tutta una serie di operazioni di natura collegiale, dal piano annuale delle attività alla rivisitazione del piano dell’offerta formativa e la preparazione delle attività di accoglienza per le matricole reggine dei vari ordini di scuola statale, così distribuite: 3.338 per l’infanzia, 4.258 per la primaria, 4.594 per la media e 5.924 per le superiori. «Ciò che andrebbe evitata è la fretta di sedersi alla cattedra e al banco, di riprendere a insegnare per recuperare il tempo perduto, lasciando le vite di prima, le vite del vuoto scolastico, fuori dalle aule», commenta Guido Leone, già dirigente tecnico dell’Usr Calabria, secondo il quale «il progetto educativo della ripresa avrebbe bisogno di tre passaggi: accoglienza, narrazione, rimodulazione». In tutto gli studenti della nostra provincia nell’anno scolastico 2023-2024 saranno 73.298, così distribuiti fra i vari ordini di scuola: 8.825 infanzia, 21.806 primaria, 14.526 media, 28.141 superiore, ai quali vanno ad aggiungersi gli allievi delle scuole paritarie. Se per l’anno scolastico 2023-2024 ci saranno quasi 130mila studenti in meno in Italia, vuol dire che salteranno circa 5mila classi calcolando una media di 25 studenti ciascuna. Resta, purtroppo, la tendenza, che si registra da tempo, ad una diminuzione della popolazione scolastica anche nella nostra provincia, un migliaio in meno rispetto all’anno scorso. Nel Reggino ad affrontare i prossimi esami di maturità, che avranno inizio il 19 giugno 2024, nelle scuole superiori statali saranno 5.312 allievi, mentre nella scuola media inferiore saranno 5.015.