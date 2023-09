'Ndrangheta: Dia sequestra beni per 3mln a imprenditore Bologna

La Direzione Investigativa Antimafia, in esecuzione di un provvedimento emesso dalla Corte di appello di Bologna, ha confiscato beni per circa 3 milioni di euro a un imprenditore indiziato dell’appartenenza all’organizzazione 'ndranghetistica legata alla cosca Grande Aracri di Cutro, attiva nei territori di Reggio Emilia, Parma, Modena e Piacenza, Mantova e Cremona. Il decreto di confisca ha interessato due immobili, cinque imprese del settore edile e immobiliare in provincia di Piacenza e di Cremona, due autovetture e 43 rapporti bancari. L’indagato è stato sottoposto alla misura di prevenzione dell’obbligo di soggiorno nel comune di residenza per cinque anni.