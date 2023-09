Colosimo sulla 'ndrangheta: "Ormai è una holding europea e mondiale, non opera solo in Calabria"

«La 'Ndrangheta è ormai holding europea e mondiale e ormai non opera soltanto in Calabria; sposta quote importanti di Pil in molti Paesi, un dato da non sottovalutare». Lo afferma la presidente della Commissione parlamentare antimafia, Chiara Colosimo. «Se però diamo in mano centinaia di euro a un ragazzo perchè presidi una piazza di spaccio, allora abbiamo davvero di che preoccuparci. Nonostante tutto esistono realtà che hanno resistito alla mafia. E allora raccontiamo anche questa realtà e non solo le cose brutte».

«Il mondo del lavoro ha ruolo fondamentale, non arrendersi, e lo diciamo a tutta la politica e senza distinzione di parte», ha aggiunto Colosimo. «Abbiamo questa responsabilità di dimostrare che con certi affari e certi personaggi non si parla nemmeno. Portare soldi e infrastrutture al Sud è giusto e non avere paura delle potenziali infiltrazione, perchè c'è il meccanismo per bloccarle e portare lavoro, per evitare mortificazioni di chi ha bisogno di lavorare e di chi intraprende. Se falliremo, non avremo più la possibilità di frenare il declino. E’ necessario dunque prevenire, che è difficile, ma è un tema che interroga tutti noi».