Pensiline nel porto di Villa di San Giovanni. 30 offerte all’Authority

È stata nominata la commissione di gara per la procedura aperta riferita all’affidamento dei lavori riguardanti la realizzazione di pensiline di protezione dei camminamenti pedonali nel porto di Villa San Giovanni, tassello inserito nell’ambito di una generale riqualificazione dell’area. La relativa determina è pubblicata all’albo pretorio dell’Autorità di sistema portuale dello Stretto.

Nel dettaglio, a comporre la commissione Giuseppe Mobilia, presidente, Roberta De Clario, Emanuela Scalia, individuata anche quale segretario verbalizzante, tutti dipendenti dell’Autorità portuale dello Stretto. Avanza, dunque, l’iter per l’intervento all’interno dell’infrastruttura portuale. Dall’atto dell’Adsp, presieduta da Mario Mega che, con decreto, il 30 giugno aveva indetto la procedura, si evince inoltre che, entro i termini statuiti dal bando (la scadenza era stata stabilita al 30 agosto alle 13), sono pervenuti trenta plichi di gara. L’apertura delle offerte, invece, è stata fissata per il 7 settembre alle 10. Per quanto concerne l’opera, già in fase di annuncio dell’indizione della conferenza dei servizi qualche mese addietro, l’Autorità portuale aveva comunicato una serie di dettagli in riferimento a quanto verrà effettuato a servizio dell’utenza che frequenta il porto villese, con l’intento di andare a garantire una migliore mobilità in sicurezza e al riparo dalle intemperie.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Reggio