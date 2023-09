Il Comandante provinciale dell’Arma dei Carabinieri Guerrini lascia Reggio, saluta anche il colonnello Galasso

Il Comandante provinciale dell’Arma dei Carabinieri, colonnello Marco Guerrini, in occasione del suo avvicendamento ha incontrato la stampa per un momento di commiato. Con lui, il Comandante del Reparto Operativo, colonnello Massimiliano Galasso, anch’egli prossimo a lasciare l’incarico.

Guerrini è destinato al Comando Generale dell’Arma, quale Capo Ufficio Operazioni, mentre Galasso sarà il prossimo Comandante provinciale di Barletta Andria Trani.

Gli Ufficiali superiori, giunti in riva allo Stretto rispettivamente nel 2020 e nel 2019, hanno ringraziato i rappresentanti dei media per la collaborazione ed espresso sentimenti di gratitudine per la città in cui hanno servito in questi anni.