Reggio, a Villa San Giuseppe l'ufficio postale chiuso: “occupato” da sei mesi da uno sciame di api

Hanno occupato i locali dell'ufficio e pare non intendano lasciarli. Non si tratta di una protesta ma del trasferimento di uno sciame di api che a Villa San Giuseppe ha trovato una sistemazione accogliente: l'ufficio postale. Un caso insolito che se da un lato conferma la salubrità ambientale del quartiere collinare dall'altro genera non pochi disagi. Perché l'ufficio rimarrà chiuso, fino al 4 ottobre spiega l’annuncio affisso sulla saracinesca. Ma il cartello viene sistematicamente cambiato ogni mese. Va avanti così da marzo da quando uno sciame di api ha realizzato un'arnia all'ingresso (ma dalla parte esterna) dei locali dell'ufficio postale di Villa San Giuseppe. Da allora i cittadini utenti sono costretti a recarsi per i servizi allo sportello di Catona o di Gallico. Si era detto che la chiusura resa necessaria per salvaguardare la sicurezza tanto delle persone che degli ospiti "preziosi" tutor dell'ecosistema.

Ma sono trascorsi sei mesi e nulla è stato fatto. Poste intanto continua a pagare il canone di locazione nell'immobile ma nulla di più.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Reggio