Reggio, dal Consiglio metropolitano ok alla convenzione con la Mediterranea

Un Consiglio metropolitano breve ma proficuo e ricco di contenuti. Nel corso della riunione di ieri, convocata a Palazzo Alvaro e presieduta dal sindaco facente funzioni Carmelo Versace, il Consiglio metropolitano è andato veloce, non ha avuto intoppi e ha approvato una serie di variazioni di bilancio per adeguare alcuni capitoli di spesa per la corretta attuazione degli indirizzi programmatici.

Sul primo punto previsto all’odg ha relazionato il consigliere metropolitano delegato al Bilancio, Giuseppe Ranuccio, il quale ha precisato, che si tratta di «interventi legati ad attività legate principalmente alla funzionalità dell'Ente, tra questi anche l'adeguamento alla contribuzione Anac, con la generazione dei codici di gara».

L'aula metropolitana di Palazzo Alvaro ha anche dato il disco verde all’approvazione dello schema dell'accordo con l'Università degli studi Mediterranea di Reggio Calabria, per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune. Dopo i chiarimenti tecnici forniti dal dirigente Giuseppe Mezzatesta e del direttore generale di Palazzo Alvaro, Umberto Nucara, il sindaco f.f. Carmelo Versace ha evidenziato che «questa convenzione crea una forte sinergia tra due istituzioni, rafforzando una intesa, che è stata messa nero su bianco e che punta alla valorizzazione ulteriore delle professionalità presenti all’interno dell'Ateneo, condividendo anche alcuni spazi e una programmazione compatibili con le rispettive mission istituzionali». Si attendono, insomma, grandi risultati per il territorio.

