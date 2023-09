San Giovanni di Gerace, torna a risplendere la scultura della Madonna SS delle Grazie

«La scultura lignea della Madonna Santissima delle Grazie torna a risplendere così come la pensò Bernardo Valentino nel 1760. Siamo molto contenti e ringraziamo il sindaco di San Giovanni di Gerace, Giovanni Pittari, la commissione diocesana per l’arte sacra, la Soprintendenza Reggio-Vibo, il Cda del Santuario maggiore e tutti i restauratori». Con queste parole, il sindaco metropolitano facente funzioni, Carmelo Versace, ha preso parte, insieme al consigliere delegato della Metro City Rudi Lizzi, alla presentazione della conclusione del lavoro di conservazione e restauro dell’opera - eseguito dal prof. Gianluca Nava - custodita all’interno del Santuario maggiore Madonna Santissima delle Grazie a San Giovanni di Gerace.

Il Santuario fu fondato nel 1848 in sostituzione della seicentesca chiesa omonima sita in località Monacello e distrutta dal terremoto del 1783. Ultimato nel 1875, fu aperto al culto nella Pasqua del 1904.

