Due gravi incidenti a Reggio: signora investita sulle strisce e centauro operato alla testa

Due gravi incidenti stradali si sono verificati nelle ultime ore a in pieno centro cittadino. Il primo ha visto coinvolto un autoveicolo e tre pedoni, che non hanno riportato ferite gravi, e si è verificato sulle bretelle del Calopinace all’altezza dell’incrocio con il corso Garibaldi. In questa circostanza, per cause in corso di accertamento, un Suv Bmw ha investito sulle strisce pedonali una signora che stava attraversando la strada con i suoi due bambini, di cui uno seduto sul passeggino. Nell’impatto la donna è stata catapultata per diversi metri prima che l’automobilista riuscisse a fermare il mezzo. Per i tre pedoni si sono rese necessarie le cure dei sanitari del 118, ma fortunatamente le loro condizioni di salute non dovrebbero destare particolare preoccupazione nonostante il trauma subito.

Il secondo incidente si è verificato sul viale Calabria dove, in uno scontro tra due motocicli, un 24enne è rimasto gravemente ferito. Soccorso e trasportato in ospedale, il giovane è in prognosi riservata e i medici lo dovranno sottoporre a un delicato intervento chirurgico alla testa.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Reggio