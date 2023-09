Reggio, spaccio di cocaina davanti a una vineria: arrestato 60enne

Spacciava droga davanti ad una bottega di vino. Con questa accusa - detenzione finalizzata allo spaccio si sostanze stupefacenti - un 60enne di Reggio è stato arrestato in flagranza di reato dai poliziotti della sezione Volanti della Questura.

Impegnati nei normali, quotidiani ed h24, servizi di controllo del territorio gli agenti venivano attirato da una persona «già nota alle forze di polizia» come rimarcato nella relazione di servizio che si trovava nei pressi di una vineria con atteggiamenti prima equivoci e poi per gli inquirenti «chiaramente sospetti». Stranezze che aumentavano all'avvicinarsi della pattuglia della Questura.

Il passo falso quando l'uomo sceglieva di rifugiarsi all’interno dell’esercizio commerciale: appena rientrato all’interno del negozio con un gesto repentino lanciava da una finestra un pacchetto di sigarette «nel tentativo inequivocabile di disfarsene». Bloccato e sottoposto a perquisizione, in una tasca del borsello che indossava veniva rinvenuta una busta di plastica trasparente con all’interno della polvere bianca, suddivisa in dieci involucri di cellophane termosaldati, mentre dal pacchetto di sigarette gettato poco prima dall’uomo ne venivano recuperati altri sette identici ai precedenti.

