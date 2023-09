Tentato omicidio a Palmi, colpi di pistola contro un 52enne mentre è in auto con la famiglia

Tentato omicidio a Palmi. A finire nel mirino di un sicario (indagini in corso per capire se c'erano complici) è stato un uomo di 52 anni, originario di Gioia Tauro. Si tratta di Fabio Manolo Cosoleto, ferito in modo non grave da un colpo di arma da fuoco mentre si trovava alla guida della sua auto con la famiglia. L'uomo è stato sfiorato al volto e subito trasferito all'ospedale di Polistena. Sul posto la polizia e i carabinieri che stanno provando a ricostruire l'accaduto e ascoltando le persone interessate. Bisogna anche capire se nei pressi della zona dove è accaduto il fatto di sangue ci siano telecamere e dalle immagini si riescano a ottenere elementi importanti per le indagini.