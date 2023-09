Calabria, nuovo piano di lavori sulla galleria Limina della SS «Jonio-Tirreno». Arrivano 128,5 milioni di euro per la «Trasversale delle Serre»

La Direzione generale per le strade del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha dato oggi il via libera alla Regione Calabria per il nuovo piano di lavori sulla galleria «Limina» sulla SS «Jonio-Tirreno». Per scongiurare la chiusura totale dell’arteria per circa 20 mesi che avrebbe comportato il sostanziale isolamento della Locride e dei territori tirrenici attraversati, i tecnici di Anas, della Regione e del Ministero hanno lavorato ad un nuovo piano dei lavori di manutenzione da effettuare sulla galleria. Tale piano prevede un primo intervento di manutenzione dell’attuale galleria, finalizzato a risolvere le criticità manutentive di breve e medio termine, da realizzare esclusivamente in notturna, con brevi chiusure totali la cui collocazione temporale sarà concordata con il territorio.

Il piano prevede, inoltre, un secondo intervento, di lungo termine, che prevede la realizzazione della seconda canna del tunnel che consenta di dotare la galleria dei presidi strutturali di sicurezza previsti dalle attuali norme. Il finanziamento necessario per la seconda canna della «Limina» sarà reperito nel prossimo contratto di programma, d’intesa con la Regione Calabria e Anas.

Sempre nella giornata odierna, il Ministero guidato da Matteo Salvini ha autorizzato l’anticipazione di un ulteriore finanziamento pari a 128,5 milioni di euro per la SS182 «Trasversale delle Serre». Dopo un iter autorizzativo durato meno di un anno grazie alla sinergia di tutti gli Enti coinvolti, con tali risorse si è raggiunta la completa copertura finanziaria per la realizzazione di tutti i cinque lotti della Traversale, il cui investimento complessivo ammonta a 521 milioni di euro. In questo modo, il Commissario straordinario potrà avviare le attività negoziali per i lavori su tutta l’arteria.

«Confermiamo la massima attenzione per le richieste dei territori, da Sud a Nord, sapendo che dobbiamo recuperare decenni di troppi No», commenta il vicepremier e Ministro Matteo Salvini.