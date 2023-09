Reggio, via libera al dormitorio comunale. La strada”: «La battaglia per i senzatetto alla fine è vinta»

«Finalmente anche Reggio Calabria ha un dormitorio comunale destinato alle persone senza fissa dimora». Lo ha annunciato in un comunicato stampa il collettivo politico “La strada”, che annovera tra le sue fila Saverio Pazzano come consigliere comunale di opposizione.

«Dopo anni di battaglie, di impegno, di sit in, di interrogazioni e interpellanze, di proposte - afferma il collettivo - siamo arrivati all’apertura di un servizio indispensabile per chi dorme in strada. Si arriva così alla realizzazione di uno degli obiettivi del Piano di Zona, un punto essenziale per i più svantaggiati della città».

Negli ultimi anni Reggio ha ascoltato più volte la voce de “La Strada” che ha posto tante volte la questione.

«Ora che l’obiettivo per la collettività - continua la nota - è raggiunto non possiamo che esserne soddisfatti, anche per la scelta dell’Amministrazione di destinare il servizio in un’area più centrale rispetto alla destinazione di Pietrastorta, per anni individuata senza che si arrivasse all’attivazione. Dopo un confronto in consiglio comunale e in commissione insistente, serrato e a volte duro oggi il servizio è attivato nel cuore della città, in uno spazio più facilmente raggiungibile dalle persone bisognose di un posto per dormire. La riflessione è che un’opposizione competente e motivata da interessi collettivi può essere l’occasione per l’Amministrazione per dialogare con i corpi più disagiati del territorio e indirizzare meglio la propria azione. Avevamo detto che non saremmo arretrati di un centimetro sulla questione, e non l’abbiamo fatto. Ma va dato atto che abbiamo trovato nel tempo una maggiore comprensione del fenomeno da parte del consiglio comunale e delle Politiche Sociali, fino alla recente attivazione del servizio».

