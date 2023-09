Reggio, va deserto il bando per le mense scolastiche. FdI: nuovo fallimento

«Ci giunge notizia che è andata deserta la gara del servizio mense scolastiche del Comune». A farlo sapere, con una nota stampa, è il commissario del circolo di Fratelli d’Italia “Antonio e Ciccio Franco”, Saverio Laganà, che ne chiede conto all’amministrazione comunale. «È l’ennesima dimostrazione di come l’amministrazione Falcomatà ed i suoi facenti funzioni, non sia in grado di garantire l’erogazione dei servizi essenziali«, attacca duramente Laganà, secondo il quale «la conseguenza è che i nostri figli non potranno usufruire del servizio di mensa nel prossimo anno scolastico».

Il commissario del circolo di FdI ricostruisce in questi termini la vicenda: «L’amministrazione comunale aveva presentato in pompa magna il bando nello scorso mese di agosto. L’assessore Lucia Nucera aveva illustrato la gara affermando che era stata concepita per realizzare “un programma molto ambizioso e decisamente più capillare sul territorio, ecosostenibile e soprattutto green” , che avrebbe garantito “l’erogazione di pasti altamente bio, a basso impatto ambientale e adeguati alle specifiche necessità dei singoli alunni per quanto riguarda intolleranze, allergie o particolari esigenze di tipo culturale o religioso”. Obiettivi senza dubbio ambiziosi – continua Laganà – che però sono stati clamorosamente falliti dal risultato del bando andato miseramente deserto».

