Reggio, tenta di disfarsi della droga alla vista dei carabinieri: arrestato 42enne

I Carabinieri di Archi, durante un controllo alla circolazione stradale, hanno arrestato un 42enne reggino accusato di detenzione sostanza stupefacente ai fini di spaccio. L’uomo, selezionato durante un posto di controllo, con un movimento che non è sfuggito agli occhi dei militari, ha tentato di disfarsi di un involucro contenente quasi 10 grammi di cocaina.

La successiva perquisizione condotta presso l’abitazione dell’uomo ha permesso di rinvenire ulteriori grammi 35 di marijuana.

Dichiarato in stato d’arresto, il quarantenne è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari presso la propria abitazione.

Trattandosi di provvedimento in fase di indagini preliminari rimangono salve le successive valutazioni in sede processuale.