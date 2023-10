Poli scolastici, i probabili accorpamenti nella Locride

Tutto il dimensionamento scolastico minuto per minuto. Ancora non è stato deliberato nulla ma, pur in assenza di dati ufficiali, dalla riunione che ha avuto luogo ieri mattina in Città Metropolitana sembra prendere corpo il quadro dei 17 istituti del territorio metropolitano nell’assetto che entrerà in vigore nel prossimo triennio scolastico. Presenti la dirigente del settore “Istruzione e Sport” Maria Teresa Scolaro e il sindaco Metropolitano Carmelo Versace che hanno esposto le principali idee necessarie a trovare la quadra, davanti ai rappresentanti delle sigle sindacali Cisl, Cgil, Uil, Gilda, Ugl, Unasm, Snals-Confsam e Sinitas.

Per quanto riguarda le proposte che stanno prendendo corpo, si va verso l’accorpamento dei licei locresi “Zaleuco” e “Oliveti-Panetta” in un polo liceale, mentre sempre a Locri dovrebbe realizzarsi un polo tecnico-professionale composto dall’Alberghiero “Dea Persefone” e l’Istituto Tecnico per il Turismo “Zanotti-Bianco” di Marina di Gioiosa Ionica che così andrebbe a “scorporarsi” dai licei di Gioiosa Ionica.

E se a Siderno si va verso il polo tecnico-professionale composto da IIs “Marconi” e Ipsia (mentre rimarrebbero autonomi il “Mazzini” di Locri e l’IIS “Mazzone” di Roccella Ionica) quella che ha destato perplessità tra i rappresentanti delle sigle sindacali è stata l’ipotesi di accorpare il liceo di Gioiosa Jonica con il “La Cava” di Bovalino.

